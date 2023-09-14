В Казахстане отменили концерты команды КВН «Камызяки» из-за шуток над языком

Тур команды КВН «Камызяки» с участием комика Азамата Мусагалиева отменили в Казахстане из-за «негативной обратной связи общественности». Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает РБК со ссылкой на соцсети представителя ивент-агентства, которое было организатором мероприятий.
«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива «Камызяки» команда организаторов <...> приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды», — сказано в публикации.
Организаторы концертов уточнили, что для возврата билетов необходимо обратиться к операторам, у которых они были приобретены.
Как пишет издание Nur.kz, «Камызяки» планировали выступить в Алма-Ате и Астане. До этого в соцсетях появилась петиция за отмену выступления команды КВН. В ней говоритcя, что Мусагалиев и другие члены команды высмеивали казахский язык во время своих выступлений на телеканале ТНТ. Также в ней указывается, что «Камызяки» недавно выступали в Донецке.