В Казахстане отменили концерты команды КВН «Камызяки» из-за шуток над языком

Тур команды КВН «Камызяки» с участием комика Азамата Мусагалиева отменили в Казахстане из-за «негативной обратной связи общественности». Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает РБК со ссылкой на соцсети представителя ивент-агентства, которое было организатором мероприятий.



«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива «Камызяки» команда организаторов <...> приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды», — сказано в публикации.

