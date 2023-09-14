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    Что вы видите — взрыв или ДРГ противника? Приложение «Радар» рекомендовали воронежцам

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    Губернатор Воронежской области Александр Гусев 14 сентября призвал граждан сообщать о беспилотниках в небе. Для этого он порекомендовал приложение Общероссийского народного фронта «Радар». По словам Гусева, все сообщения, отправленные через него, сразу же передаются компетентным органам.

    «Фонтанка» установила приложение, чтобы посмотреть, как оно работает. К сожалению, версии для iOS пока не существует. Скачать его можно либо из Google Play, либо из RuStore. Пользователям «яблочных» гаджетов предлагают отправлять сообщение через чат-бот проекта «Кибердружина».

    После установки приложения пользователю предлагают войти при помощи номера телефона. При этом человека сразу же предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. СМС-сообщение приходит довольно быстро, приложение не тормозит и сразу же сообщает о том, что телефон нужно направить в сторону замеченного объекта. После этого на экране появляется меню, в котором нужно выбрать предмет наблюдения. Пользователь должен нажать одну из кнопок с надписями «беспилотник», «ракета», «взрыв», «ДРГ противника», «не знаю», «тестовый сигнал».

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    Испытать приложение предлагается на «тестовом сигнале», за это уголовная ответственность не грозит. После отправления фото и сообщения, на экране появляется надпись «информация отправлена». Также пользователя приглашают в «Кибердружину» — «сообщество людей, которые блокируют в соцсетях страницы с русофобскими высказываниями и призывами к терроризму».

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