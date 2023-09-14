Что вы видите — взрыв или ДРГ противника? Приложение «Радар» рекомендовали воронежцам

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 14 сентября призвал граждан сообщать о беспилотниках в небе. Для этого он порекомендовал приложение Общероссийского народного фронта «Радар». По словам Гусева, все сообщения, отправленные через него, сразу же передаются компетентным органам.



«Фонтанка» установила приложение, чтобы посмотреть, как оно работает. К сожалению, версии для iOS пока не существует. Скачать его можно либо из Google Play, либо из RuStore. Пользователям «яблочных» гаджетов предлагают отправлять сообщение через чат-бот проекта «Кибердружина».

