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    Пьяную невесту вытащили из-за руля в Армавире и долго учили дуть в трубочку

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    Госавтоинспекция Кубани

    На Кубани сотрудники ГИБДД задержали пьяную «невесту», управлявшую автомобилем. Проверка на алкоголь потребовала от дорожных полицейских немало терпения.

    В 13:40 13 сентября в полицию Армавира от местных жителей поступила информация о том, что на перекрёстке улиц Советской Армии и Карла Маркса едет Ford Fiesta, за рулем которого находится пьяная женщина в свадебном платье. Прибывшие на место инспекторы задержали 47-летнюю автомобилистку и отстранили ее от управления автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Кубани. В своем телеграм-канале дорожные полицейские поделились видео о том, как уговаривали даму правильно подуть в трубочку алкотестера, пока она общалась и махала окружающим.

    В итоге освидетельствование подтвердило состояние опьянения. На женщину составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а ее машину поместили на специализированную стоянку.

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    АрмавирПьяный водительГИБДД
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