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    Мурманское шоссе будут перекрывать на подъезде к КАД две ночи подряд

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники две ночи подряд будут перекрывать движение по трассе Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Транспорт будут останавливать на участке между границей Петербурга и КАД на 15 минут каждый час.

    В ночь с 18 на 19 сентября и с 19 на 20 сентября в периоды с 0:00 до 0:15, с 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15, с 4:00 до 4:15, с 5:00 до 5:15 и с 6:00 до 6:15 будет полностью перекрыто движение на 13-м километре автодороги Р-21 «Кола» в направлении Мурманска, сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во время перекрытия будет невозможно заехать на КАД с Мурманского шоссе со стороны Петербурга. В обратном направлении движение будет осуществляться в штатном режиме.

    На участке возводят путепровод над проезжей частью трассы «Кола» в рамках строительства подъезда к ТПУ «Кудрово» и реконструкции развязки на 12-м километре Мурманского шоссе. Дорогу будут перекрывать для обеспечения безопасности во время надвижки пролетного строения. Работы ведет АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ГКУ «Ленавтодор».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьТрасса Р-21 КолаПерекрытия движения
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