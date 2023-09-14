Мурманское шоссе будут перекрывать на подъезде к КАД две ночи подряд

Дорожники две ночи подряд будут перекрывать движение по трассе Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Транспорт будут останавливать на участке между границей Петербурга и КАД на 15 минут каждый час.

В ночь с 18 на 19 сентября и с 19 на 20 сентября в периоды с 0:00 до 0:15, с 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15, с 4:00 до 4:15, с 5:00 до 5:15 и с 6:00 до 6:15 будет полностью перекрыто движение на 13-м километре автодороги Р-21 «Кола» в направлении Мурманска, сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во время перекрытия будет невозможно заехать на КАД с Мурманского шоссе со стороны Петербурга. В обратном направлении движение будет осуществляться в штатном режиме.