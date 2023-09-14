Улица Бориса Шмелева стала четырехполосной

На улице Бориса Шмелева на юго-западе Петербурга открылось автомобильное движение по двум новых полосам. Как уточняют в холдинге Setl Group, дорога протяженностью более 800 метров проложена вдоль нескольких домов на проспекте Буденного.



Сейчас благоустройство улицы на территории проекта «Солнечный город» продолжается — здесь готовы тротуары и велосипедная дорожка, установлены светофоры, заканчивают монтировать дорожные знаки.



Всего в проекте построили почти 8,5 км дорог — улицу Генерала Кравченко, Январский переулок, участок улицы Тимофея Федорова, строится продолжение проспекта Буденного до Красносельского шоссе.Также готова проектная документация на строительство участка проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

