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    «Зенит» вернул из «Пари НН» своего воспитанника Ярослава Михайлова и сразу отдал его в аренду

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    Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании контракта с Ярославом Михайловым, который ранее выступал за «Пари Нижний Новгород». Соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

    В сезоне 2023/2024 молодой полузащитник будет играть на правах аренды за «Оренбург». 20-летний Михайлов — выпускник академии «Зенита».

    В сезоне 2022/2023 Ярослав Михайлов провел 23 матча за «Пари НН» в различных турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Срок контракта игрока с «Зенитом» истекает в июне 2026 года. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.

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