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    Estel проверят на нарушение закона о защите конкуренции

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    Фигурантом антимонопольного дела стала компания из Петербурга «Юникосметик», производитель косметики для волос под брендом Estel, 14 сентября сообщает телеграмм-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

    Поводом послужило обращение компании «ИФБ», которая занимается торговлей косметикой и реализует товары для ухода за волосами под брендом Kapous. «ИФБ» обвинила «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.

    Как следует из обращения, с 2017 года Kapous и Estel параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением «Blond bar». А уже в 2021 году «Юникосметик» зарегистрировала товарный знак «BLOND BAR couture» и потребовала от «ИФБ» прекратить использовать спорное обозначение.

    Разбираться в ситуации будет специально созданная комиссия, которая проверит «Юникосметик» на нарушение закона о защите конкуренции.

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