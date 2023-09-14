Estel проверят на нарушение закона о защите конкуренции

Фигурантом антимонопольного дела стала компания из Петербурга «Юникосметик», производитель косметики для волос под брендом Estel, 14 сентября сообщает телеграмм-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



Поводом послужило обращение компании «ИФБ», которая занимается торговлей косметикой и реализует товары для ухода за волосами под брендом Kapous. «ИФБ» обвинила «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.

Как следует из обращения, с 2017 года Kapous и Estel параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением «Blond bar». А уже в 2021 году «Юникосметик» зарегистрировала товарный знак «BLOND BAR couture» и потребовала от «ИФБ» прекратить использовать спорное обозначение.