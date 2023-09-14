В Ростове-на-Дону поймали третьего дикого кабана, который безобразничал в городе

Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что отловили третьего кабана, который последние пару дней хулиганил в городе. Двух его приятелей поймали накануне, сообщает 14 сентября 161.RU.



Животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке, зверя отпустят в естественную среду обитания.



Кабаны появились в городе во второй половине дня 12 сентября. Один из них набросился на детей во дворе на Сельмаше, обошлось без жертв. Другой позже попал под машину. Минприроды региона отчиталось, что за кабанами «охотились» полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

