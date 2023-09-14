Вброд, по темному бездорожью. Инспектор ДПС помог медикам спасти пенсионеров

Пенсионеры в республике Марий Эл поехали за клюквой и глубоко в лесу попали в аварию, да в таком труднодоступном месте, что медики не могли до них доехать. На помощь пришел инспектор ДПС с приятелем.

Поздним сентябрьским вечером старший инспектор ДПС отдельного спецбатальона ГИБДД МВД по Республике Марий Эл увидел в чате сообщества любителей внедорожников сообщение о том, что Звениговском районе в труднодоступном участке лета опрокинулся УАЗ с людьми. Сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы не смогли добраться до предполагаемого места аварии, так как местность оказалась заболоченной и вдобавок на пути пролегала река Большая Кокшага, перебраться через которую можно только вброд на подготовленных машинах — моста через нее нет, сообщает 13 сентября «МВД Медиа».