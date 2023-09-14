Вброд, по темному бездорожью. Инспектор ДПС помог медикам спасти пенсионеров

Автор: МВД МЕДИА
Пенсионеры в республике Марий Эл поехали за клюквой и глубоко в лесу попали в аварию, да в таком труднодоступном месте, что медики не могли до них доехать. На помощь пришел инспектор ДПС с приятелем.
Поздним сентябрьским вечером старший инспектор ДПС отдельного спецбатальона ГИБДД МВД по Республике Марий Эл увидел в чате сообщества любителей внедорожников сообщение о том, что Звениговском районе в труднодоступном участке лета опрокинулся УАЗ с людьми. Сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы не смогли добраться до предполагаемого места аварии, так как местность оказалась заболоченной и вдобавок на пути пролегала река Большая Кокшага, перебраться через которую можно только вброд на подготовленных машинах — моста через нее нет, сообщает 13 сентября «МВД Медиа».
Полицейский и его товарищ откликнулись на просьбу о помощи и выехали из Йошкар-Олы к месту аварии на своих личных внедорожниках. Они перевезли через реку сотрудников экстренных служб. Поиски затрудняла наступившая темнота, но участники спасательной операции сумели найти в лесу попавших в ДТП. Водитель и трое пассажиров УАЗа самостоятельно выбрались из опрокинутой машины и пытались согреться у костра.
Выяснилось, что пожилые жители Чувашской Республики приехали в лес за клюквой. На ухабистой дороге 71-летний водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. В результате пострадала 72-летняя пассажирка. Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте и осмотрели остальных. С помощью лебедки на своей машине полицейский с приятелем и сотрудниками аварийно-спасательной службы поставили УАЗ на колёса, но завести его не удалось.
Уже за полночь полицейский с другом доставили всех участников операции и найденных пенсионеров обратно на другой берег реки, где были оставлены «скорая» и машина аварийной службы. Сейчас жизни и здоровью спасенных ничто не угрожает.