Камень, палка, молоток — как пьяный внук убивал родного деда в Шувалово. Бабушка не смогла помешать

Жестокий финал семейной драмы разыгрался 13 сентября в Шувалово. В итоге — один труп и две разрушенных жизни.



Как стало известно «Фонтанке», петербуржец 2003 года рождения после распития спиртного решил навестить бабушку с дедушкой на Староорловской улице. На циферблате было около трех часов ночи, но молодого человека это не остановило. Как и то, что старики не были готовы принять внука — дверь они открывать отказались.



Внук не растерял решимость, вышел из парадной, взял камень, разбил окно и залез в него. Бабушка бросила в лицо незваному гостю молотый перец, но это тоже не охладило его пыл. Подошедшего деда внук ударил сначала тем же камнем, потом палкой, а закончил расправу молотком.

