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    Камень, палка, молоток — как пьяный внук убивал родного деда в Шувалово. Бабушка не смогла помешать

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    Жестокий финал семейной драмы разыгрался 13 сентября в Шувалово. В итоге — один труп и две разрушенных жизни.

    Как стало известно «Фонтанке», петербуржец 2003 года рождения после распития спиртного решил навестить бабушку с дедушкой на Староорловской улице. На циферблате было около трех часов ночи, но молодого человека это не остановило. Как и то, что старики не были готовы принять внука — дверь они открывать отказались.

    Внук не растерял решимость, вышел из парадной, взял камень, разбил окно и залез в него. Бабушка бросила в лицо незваному гостю молотый перец, но это тоже не охладило его пыл. Подошедшего деда внук ударил сначала тем же камнем, потом палкой, а закончил расправу молотком.

    После полудня молодой человек написал явку с повинной. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

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