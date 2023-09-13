Камень, палка, молоток — как пьяный внук убивал родного деда в Шувалово. Бабушка не смогла помешать

Жестокий финал семейной драмы разыгрался 13 сентября в Шувалово. В итоге — один труп и две разрушенных жизни.
Как стало известно «Фонтанке», петербуржец
Внук не растерял решимость, вышел из парадной, взял камень, разбил окно и залез в него. Бабушка бросила в лицо незваному гостю молотый перец, но это тоже не охладило его пыл. Подошедшего деда внук ударил сначала тем же камнем, потом палкой, а закончил расправу молотком.
После полудня молодой человек написал явку с повинной. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».