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    За лето водители в Ленобласти накидали мусора почти на полмиллиона рублей

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    Госэконадзор Ленинградской области летом 2023 года оштрафовал несколько десятков водителей за то, что они выгружали мусор в не предназначенных для этого местах. Теперь за такое могут наказывать и по видео.

    За минувшее лето в Ленобласти на основании видеоматериалов, поступивших от муниципалитетов, вынесли 39 постановлений о привлечении к ответственности собственников транспортных средств за незаконную свалку отходов, сообщает 13 сентября 47news со ссылкой на региональный комитет Госэконадзора. Общая сумма штрафов составила 476 тысяч рублей.

    Прошлым летом в КоАП РФ добавили пункты о выгрузке и сбросе отходов с транспорта вне официальных мест размещения мусора, а привлекать к административной ответственности разрешили по результатам видеофиксации. Большой опыт по этой части уже приобрели в Сосново Приозерского района Ленобласти: там с помощью камер зафиксировали 38 случаев незаконного сброса мусора, рассказали в ведомстве.

    «Администрациям предложено установить камеры в излюбленных местах сброса отходов. Идею поддержали в 70 муниципалитетах, но до реализации пока не дошло», — отметили в Госэконадзоре.

    Штраф за выброс мусора в неположенном месте из легкового автомобиля для частных лиц составляет 10–15 тысяч рублей, для должностных — 20–30 тысяч рублей, для юридических — 30–50 тысяч. В случае грузовой машины то же нарушение обойдется физическим лицам в сумму до 50 тысяч рублей, должностным — до 80 тысяч рублей, а юридическим — до 120 тысяч рублей.

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