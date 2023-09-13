За лето водители в Ленобласти накидали мусора почти на полмиллиона рублей

Госэконадзор Ленинградской области летом 2023 года оштрафовал несколько десятков водителей за то, что они выгружали мусор в не предназначенных для этого местах. Теперь за такое могут наказывать и по видео.



За минувшее лето в Ленобласти на основании видеоматериалов, поступивших от муниципалитетов, вынесли 39 постановлений о привлечении к ответственности собственников транспортных средств за незаконную свалку отходов, сообщает 13 сентября 47news со ссылкой на региональный комитет Госэконадзора. Общая сумма штрафов составила 476 тысяч рублей.