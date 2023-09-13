За лето водители в Ленобласти накидали мусора почти на полмиллиона рублей

Госэконадзор Ленинградской области летом 2023 года оштрафовал несколько десятков водителей за то, что они выгружали мусор в не предназначенных для этого местах. Теперь за такое могут наказывать и по видео.
За минувшее лето в Ленобласти на основании видеоматериалов, поступивших от муниципалитетов, вынесли 39 постановлений о привлечении к ответственности собственников транспортных средств за незаконную свалку отходов, сообщает 13 сентября 47news со ссылкой на региональный комитет Госэконадзора. Общая сумма штрафов составила 476 тысяч рублей.
Прошлым летом в КоАП РФ добавили пункты о выгрузке и сбросе отходов с транспорта вне официальных мест размещения мусора, а привлекать к административной ответственности разрешили по результатам видеофиксации. Большой опыт по этой части уже приобрели в Сосново Приозерского района Ленобласти: там с помощью камер зафиксировали 38 случаев незаконного сброса мусора, рассказали в ведомстве.
«Администрациям предложено установить камеры в излюбленных местах сброса отходов. Идею поддержали в 70 муниципалитетах, но до реализации пока не дошло», — отметили в Госэконадзоре.
Штраф за выброс мусора в неположенном месте из легкового автомобиля для частных лиц составляет 10–15 тысяч рублей, для должностных — 20–30 тысяч рублей, для юридических — 30–50 тысяч. В случае грузовой машины то же нарушение обойдется физическим лицам в сумму до 50 тысяч рублей, должностным — до 80 тысяч рублей, а юридическим — до 120 тысяч рублей.