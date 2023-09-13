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    В Петербурге ждут потенциально опасные сильный ветер и дождь

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    В Петербурге «желтый» уровень опасности объявили из-за погодных условий. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

    Режим потенциально опасной погоды будет действовать в четверг, 14 сентября, с 9:00 до 21:00 часа.

    «Ожидается сильный ветер поpывами до 15 м/с в прибрежных районах, а также дождь, местами — ливни», — говорится в сообщении Смольного.

    Власти просят водителей проявлять осторожность и воздержаться от использования автомобилей при возможности из-за риска ДТП. Также особую осторожность необходимо соблюдать пешеходам.

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