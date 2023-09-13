В Ленобласти ястреб застрял на дереве. Пернатого выручали спасатели

Около деревни Чегла Лодейнопольского района в ветвях высокого дерева запутался ястреб-перепелятник — на помощь хищной птице выдвинулись спасатели. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области во «ВКонтакте».
Местные жители заметили ястреба и рассказали охотоведу Сергею, который обратился в службу спасения. По его словам, ястреб висел на дереве вниз головой, а ноги пернатого запутались в ветвях.
Операция по спасению птицы осложнялась высотой дерева (более 20 метров) и беспокойным состоянием птицы, но все же прошла успешно. «Она была освобождена и передана егерю охотхозяйства», — сказано в сообщении Аварийно-спасательной службы Ленобласти.