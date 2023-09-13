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    В Ленобласти ястреб застрял на дереве. Пернатого выручали спасатели

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    Около деревни Чегла Лодейнопольского района в ветвях высокого дерева запутался ястреб-перепелятник — на помощь хищной птице выдвинулись спасатели. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области во «ВКонтакте».

    Местные жители заметили ястреба и рассказали охотоведу Сергею, который обратился в службу спасения. По его словам, ястреб висел на дереве вниз головой, а ноги пернатого запутались в ветвях.

    Аварийно-спасательная служба ЛО

    Операция по спасению птицы осложнялась высотой дерева (более 20 метров) и беспокойным состоянием птицы, но все же прошла успешно. «Она была освобождена и передана егерю охотхозяйства», — сказано в сообщении Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

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