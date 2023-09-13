Область против города. Продажи коттеджей в Петербурге за полгода на 93% превысили продажи таунхаусов

По итогам первого полугодия на первичном загородном рынке продажи коттеджей оказались на 93% выше продаж таунхаусов. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), коттеджи продавались в 102 поселках, из них в 38 — с обязательным подрядом. Таунхаусы были представлены в 25 проектах, причем только 10 состояли исключительно из них.
По словам экспертов, коттеджи пользуются большим спросом, нежели таунхаусы, но чаще всего это участки с обязательным подрядом, а не готовые дома. После ажиотажа
— Таунхаус — это загородный объект в городе, — рассказала руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Светлана Московченко. — Именно в таком виде формат активно развивается в Европе, в особенности в Великобритании. В Петербурге таунхаусы были популярны в середине — конце
Поселки с коттеджами в основном находятся в границах Ленобласти, таунхаусы же чаще встречаются в городе — сейчас основные проекты сосредоточены в Петродворцовом районе.
Коттеджи класса массмаркет в первом полугодии стоили в среднем от