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    Область против города. Продажи коттеджей в Петербурге за полгода на 93% превысили продажи таунхаусов

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    По итогам первого полугодия на первичном загородном рынке продажи коттеджей оказались на 93% выше продаж таунхаусов. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), коттеджи продавались в 102 поселках, из них в 38 — с обязательным подрядом. Таунхаусы были представлены в 25 проектах, причем только 10 состояли исключительно из них.

    По словам экспертов, коттеджи пользуются большим спросом, нежели таунхаусы, но чаще всего это участки с обязательным подрядом, а не готовые дома. После ажиотажа 2020–2021 годов готовые коттеджи в продаже стали редким явлением высокого ценового сегмента.

    — Таунхаус — это загородный объект в городе, — рассказала руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Светлана Московченко. — Именно в таком виде формат активно развивается в Европе, в особенности в Великобритании. В Петербурге таунхаусы были популярны в середине — конце 2000-х годов: тогда из таунхаусов строили поселки бизнес-класса в Сестрорецке. Сейчас же в основном выводят на рынок таунхаусы комфорт-класса, причем в более удаленных от города локациях они уже не интересны — клиенты предпочтут такому объекту участок и отсутствие соседей за стеной.

    Поселки с коттеджами в основном находятся в границах Ленобласти, таунхаусы же чаще встречаются в городе — сейчас основные проекты сосредоточены в Петродворцовом районе.

    Коттеджи класса массмаркет в первом полугодии стоили в среднем от 8–18 млн руб., таунхаусы же — от 8–14 млн руб. В дорогих сегментах разница в цене куда сильнее — коттеджи от 35–75 млн руб., таунхаусы от 20–22 млн руб.

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