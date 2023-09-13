Область против города. Продажи коттеджей в Петербурге за полгода на 93% превысили продажи таунхаусов

По итогам первого полугодия на первичном загородном рынке продажи коттеджей оказались на 93% выше продаж таунхаусов. По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), коттеджи продавались в 102 поселках, из них в 38 — с обязательным подрядом. Таунхаусы были представлены в 25 проектах, причем только 10 состояли исключительно из них.



По словам экспертов, коттеджи пользуются большим спросом, нежели таунхаусы, но чаще всего это участки с обязательным подрядом, а не готовые дома. После ажиотажа 2020–2021 годов готовые коттеджи в продаже стали редким явлением высокого ценового сегмента.

