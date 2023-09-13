Президент федерации гимнастики: российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

Гимнасты из России сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх в Париже, заявил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в интервью РИА Новости. При этом он добавил, что подписывать декларации с политическим содержанием никто из отечественных атлетов не собирается.
Титов подчеркнул, что это индивидуальное решение каждого спортсмена, но ФСГР четко выразила свою позицию перед Международной федерацией гимнастики (FIG): если для получения статуса нейтральных участников потребуется подписать декларацию, осуждающую специальную военную операцию, ни один спортсмен этого делать не будет.
Ранее было объявлено, что Международная федерация гимнастики (FIG) определит условия для нейтрального статуса российских спортсменов. ФСГР выразила надежду, что эти условия будут разумными и приемлемыми. При выполнении этих условий российским спортсменам будет предоставлена возможность участвовать в международных соревнованиях. Это относится как к мужской, так и к женской гимнастике. Таким образом, по три спортсмена смогут побороться за места на Олимпийских играх на трех этапах Кубка мира в 2024 году.
Тем не менее, окончательное решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм в Париже 2024 года останется за Международным олимпийским комитетом (МОК).