Президент федерации гимнастики: российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

Гимнасты из России сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх в Париже, заявил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в интервью РИА Новости. При этом он добавил, что подписывать декларации с политическим содержанием никто из отечественных атлетов не собирается.

Титов подчеркнул, что это индивидуальное решение каждого спортсмена, но ФСГР четко выразила свою позицию перед Международной федерацией гимнастики (FIG): если для получения статуса нейтральных участников потребуется подписать декларацию, осуждающую специальную военную операцию, ни один спортсмен этого делать не будет.