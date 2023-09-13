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    Приезжий ответит перед судом за избиение машины петербуржца лопатой и кулаками

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    Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего приезжего из Тверской области. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает 13 сентября прокуратура Петербурга.

    События разворачивались вечером 29 декабря. Во дворе у дома 5 к.2 на улице Балканской обвиняемый повздорил с владельцем VOLVO ХС90. Мужчина достал лопату из багажника и начал бить ею по дверям и заднему бамперу автомобиля оппонента. В финале фигурант подключил к делу свои кулаки, удары тоже пришлись по кузову. Ремонт обошелся владельцу VOLVO в 144 тыс. рублей.

    Обвиняемый пояснил, что разозлился на водителя, по вине которого на подъезде к дому по вышеуказанному адресу образовался затор.

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