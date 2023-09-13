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    В Москве задержан сотрудник оборонного предприятия. Его стараниями на завод поставляли контрафакт

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    В хищении и поставке контрафактных деталей для высокоточного оружия заподозрили топ-менеджера оборонного предприятия в Москве. 13 сентября он задержан.

    О задержании сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По версии следствия, управленец неназванного предприятия организовал схему поставки контрафакта для изделий военного назначения.

    Подозреваемый хотел на этом заработать, но сумма ущерба ФСБ не называется.

    Отмечается, что оперативные мероприятия проходили по делу о коммерческом подкупе, которое было возбуждено еще летом.

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