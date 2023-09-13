В Ростове родила женщина, которая не знала о беременности

Жительница Ростова-на-Дону обратилась за помощью к медикам из-за жалоб на боли в животе. Она подозревала болезнь, но оказалось — ребенок.

О родах сообщает портал 161.ru сентября. Женщина поступила в стационар горбольницы с жалобами на острую боль и даже поделилась с врачами соображениями — она думала, что у нее миома матки и асцит.

Врачи обследовали пациентку и быстро поняли, что она рожает. Уже через час на свет появился здоровый ребенок. Его с мамой перевели в родильное отделение.

Подобные случаи не так и редки. В феврале прошлого года внезапно для себя родила женщина в Архангельске. Из-за чего это возможно, рассказали врачи.