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    Журналиста и руководителя Sputnik Молдова стремительно выслали из Молдавии

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    Главу Sputnik Молдова Виталия Денисова 13 сентября депортировали из Молдавии и на 10 лет запретили приезжать в страну. Он пожаловался в посольство.

    О депортации Денисова сообщают его коллеги. В сообщении отмечается, что к Денисову приехали домой, показали постановление о депортации с запретом на въезд и тут же увезли в аэропорт на ближайший рейс до Москвы. По данным Sputnik, ему не дали собрать вещи и забрать домашних животных.

    Российского посла в Молдавии поставили в известность, а начальник Денисова в лице гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева отметил, что политика молдавских властей разрушительна.

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