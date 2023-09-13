Журналиста и руководителя Sputnik Молдова стремительно выслали из Молдавии

Главу Sputnik Молдова Виталия Денисова 13 сентября депортировали из Молдавии и на 10 лет запретили приезжать в страну. Он пожаловался в посольство.

О депортации Денисова сообщают его коллеги. В сообщении отмечается, что к Денисову приехали домой, показали постановление о депортации с запретом на въезд и тут же увезли в аэропорт на ближайший рейс до Москвы. По данным Sputnik, ему не дали собрать вещи и забрать домашних животных.

Российского посла в Молдавии поставили в известность, а начальник Денисова в лице гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева отметил, что политика молдавских властей разрушительна.