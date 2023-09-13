Уголовное дело возбуждено в Петербурге на сотрудников офиса МТС, сливших за деньги персональные данные

Полиция Калининского района Петербурга возбудила два уголовных дела по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, в обоих случаях речь идет о неустановленных сотрудниках офиса МТС, которые фиксировали на камеру телефона данные абонентов в специальной программе и потом передавали информацию третьим лицам за деньги.

Пока известно о двух пострадавших. Информация об обоих утекла из офиса на Пискаревском проспекте 11 и 12 июля 2022 года. Сколько сотрудники просили за персональные данные клиентов, неизвестно.