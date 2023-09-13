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    Уголовное дело возбуждено в Петербурге на сотрудников офиса МТС, сливших за деньги персональные данные

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    Полиция Калининского района Петербурга возбудила два уголовных дела по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, в обоих случаях речь идет о неустановленных сотрудниках офиса МТС, которые фиксировали на камеру телефона данные абонентов в специальной программе и потом передавали информацию третьим лицам за деньги.

    Пока известно о двух пострадавших. Информация об обоих утекла из офиса на Пискаревском проспекте 11 и 12 июля 2022 года. Сколько сотрудники просили за персональные данные клиентов, неизвестно.

    «Фонтанка» запросила комментарий пресс-службы мобильного оператора.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Ampuja13 Сен 2023 в 09:00
    Сю чк и
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