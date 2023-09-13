В мощном пожаре на Латышских Стрелков пострадал сотрудник типографии, который знает, как все началось

В тяжелом состоянии в больницу доставлен сотрудник типографии, которая сгорела в Петербурге ночью 13 сентября. Пожар давно локализовали, но проливка еще не закончилась.
О пострадавшем сообщает региональное управление МЧС. Пожар локализовали за две минуты до полуночи накануне, к утру заканчивается проливка. Здание типографии сгорело полностью, огонь охватил 800 квадратных метров.
Начальник ГУ МЧС Петербурга Алексей Аникин сообщил, что сгорело помещение компании «Пансе» — на первом этаже было производство, на втором склад. Пожарные сразу после прибытия на место вынуждены были прокладывать рукавные линии — воды рядом не оказалось, ближайшие гидранты были в 1,5 и 1,6 км. Аникин добавил, что несмотря на сложную оперативную обстановку, пожарным удалось не допустить перекидывания огня на соседние здания.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
По данным МЧС, пострадавший доставлен в НИИ им. Джанелидзе. Дознаватели ждут, когда медики пустят к нему на разговор.
По данным «Фонтанки», сотрудник типографии вечером 12 сентября протирал один из станков какой-то горючей жидкостью. Станок от искры загорелся, с ним и рабочий. У него ожоги 20 % тела и термоингаляционная травма гортани. Кроме того, 40-летний мужчина ушиб бровь.