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    В мощном пожаре на Латышских Стрелков пострадал сотрудник типографии, который знает, как все началось

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    В тяжелом состоянии в больницу доставлен сотрудник типографии, которая сгорела в Петербурге ночью 13 сентября. Пожар давно локализовали, но проливка еще не закончилась.

    О пострадавшем сообщает региональное управление МЧС. Пожар локализовали за две минуты до полуночи накануне, к утру заканчивается проливка. Здание типографии сгорело полностью, огонь охватил 800 квадратных метров.

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    Начальник ГУ МЧС Петербурга Алексей Аникин сообщил, что сгорело помещение компании «Пансе» — на первом этаже было производство, на втором склад. Пожарные сразу после прибытия на место вынуждены были прокладывать рукавные линии — воды рядом не оказалось, ближайшие гидранты были в 1,5 и 1,6 км. Аникин добавил, что несмотря на сложную оперативную обстановку, пожарным удалось не допустить перекидывания огня на соседние здания.

    Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

    По данным МЧС, пострадавший доставлен в НИИ им. Джанелидзе. Дознаватели ждут, когда медики пустят к нему на разговор.

    По данным «Фонтанки», сотрудник типографии вечером 12 сентября протирал один из станков какой-то горючей жидкостью. Станок от искры загорелся, с ним и рабочий. У него ожоги 20 % тела и термоингаляционная травма гортани. Кроме того, 40-летний мужчина ушиб бровь.

    © Фонтанка.Ру

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