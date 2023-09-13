В мощном пожаре на Латышских Стрелков пострадал сотрудник типографии, который знает, как все началось

В тяжелом состоянии в больницу доставлен сотрудник типографии, которая сгорела в Петербурге ночью 13 сентября. Пожар давно локализовали, но проливка еще не закончилась.

О пострадавшем сообщает региональное управление МЧС. Пожар локализовали за две минуты до полуночи накануне, к утру заканчивается проливка. Здание типографии сгорело полностью, огонь охватил 800 квадратных метров.