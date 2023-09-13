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    Машина с тремя детьми перевернулась на трассе в Омской области. Все они захлебнулись

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    Жительница Омской области и трое ее детей погибли в ДТП на трассе в Омской области. Машина сьехала в заполненный водой кювет.

    О трагедии сообщает областная прокуратура 13 сентября, пишет РИА Новости. 26-летняя девушка управляла ВАЗ, когда на дороге в Большеуковском районе машину занесло. Автомобиль перевернулся и оказался в кювете на крыше. Канава затоплена водой, водитель и ее дети не смогли выбраться и захлебнулись. Погибли два мальчика 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка.

    Машину нашли не сразу. Семья возвращалась от родственников, где они копали картошку, так что глава семьи не сразу встревожился об их пропаже. Позже машину не смогли сразу обнаружить из-за кустов вдоль дороги, тем более что автомобиль почти полностью утонул.

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