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    Под Выборгом водитель «Тойоты» протаранил трактор дорожников и погиб

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    Полиция показала последствия смертельной аварии в Выборгском районе Ленинградской области.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 81-м километре автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг» незадолго до семи часов вечера 12 сентября. На участке шли дорожные работы, объехать их не удалось легковому автомобилю.

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    По предварительным данным, 61-летний водитель «Тойота Королла» не справился с управлением и столкнулся с трактором «Кейс», которым управлял мужчина 50-ти лет.

    «В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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