Главный синоптик Петербурга радует прогнозами и сулит новый рекорд. Его можно проспать

Температурный максимум Петербург не обновил, но сентябрьской жарой побаловал. Перед похолоданием можно рассчитывать на новый рекорд, радует главный синоптик города Александр Колесов итогами дня и ближайшими прогнозами.



В центре Петербурга воздух 12 сентября прогрелся до +25,1 градуса. Это не экстремум, однако в тройку лидеров день попал. Жарче было только в 1972-м и 2012 годах — и то всего на несколько десятых градуса.