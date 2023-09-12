Главный синоптик Петербурга радует прогнозами и сулит новый рекорд. Его можно проспать

Температурный максимум Петербург не обновил, но сентябрьской жарой побаловал. Перед похолоданием можно рассчитывать на новый рекорд, радует главный синоптик города Александр Колесов итогами дня и ближайшими прогнозами.
В центре Петербурга воздух 12 сентября прогрелся до
По среднесуточной температуре максимум 2012 года удалось перекрыть — сегодня зафиксированы
«Сегодняшняя ночь будет очень теплой, в центре города точно будет градусов
Тепло в регионе сохраняет антициклон, однако холодный фронт по прогнозам приблизится к Ленинградской области вечером 13 сентября и Петербург стороной не обойдет.