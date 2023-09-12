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    Главный синоптик Петербурга радует прогнозами и сулит новый рекорд. Его можно проспать

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    Температурный максимум Петербург не обновил, но сентябрьской жарой побаловал. Перед похолоданием можно рассчитывать на новый рекорд, радует главный синоптик города Александр Колесов итогами дня и ближайшими прогнозами.

    В центре Петербурга воздух 12 сентября прогрелся до +25,1 градуса. Это не экстремум, однако в тройку лидеров день попал. Жарче было только в 1972-м и 2012 годах — и то всего на несколько десятых градуса.

    По среднесуточной температуре максимум 2012 года удалось перекрыть — сегодня зафиксированы +19,8.

    «Сегодняшняя ночь будет очень теплой, в центре города точно будет градусов +16, так что завтрашний день, скорее всего, начнем тоже с рекорда. Напомню, самая теплая ночь 13 сентября с температурой +15,2 гр. была в 1969 году», — рассказал Колесов в своем телеграм-канале.

    Тепло в регионе сохраняет антициклон, однако холодный фронт по прогнозам приблизится к Ленинградской области вечером 13 сентября и Петербург стороной не обойдет.

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