СКА проиграл и первый домашний матч в КХЛ, но Роман Ротенберг не отчаивается

Фото: Даоья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поражением для хоккейного клуба СКА завершилась первая домашняя игра сезона, в которой армейцы встречались с московским «Спартаком». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

СКА стартовал в новом чемпионате выездной серией из четырех матчей. В первых двух армейцы с Невы победили «Динамо» (2:1) и «Ладу» (3:0), а потом проиграли «Торпедо» (3:4) и «Локомотиву» (3:4). К слову, такая же статистика была и у «Спартака», из-за чего команды подошли к очному противостоянию соседями по турнирной таблице.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Две победы из четырех в выездной серии — достойный результат. Понятно, что есть задача побеждать в каждом матче. Для нас самая важная игра — следующая, домашняя. Ждем всех болельщиков в Петербурге. Сыграем перед своими трибунами на нашей удобной площадке. 26 метров ширины площадки — это удобно для нас. В Нижнем Новгороде и Ярославле играли на площадке 28 метров, что внесло свои коррективы. Но, хочу сказать, что в третьем периоде наши ребята сыграли здорово. Просто мы не забили голы — не хватило свежести. Огромная благодарность команде», — объяснял неудачи главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Локомотивом».



В первом звене начинали чемпиона Сергей Толчинский — Алекс Гальченюк — Марат Хайруллин в нападении и Александр Никишин — Артем Сергеев в защите. Вторую пятерку составили Брендан Лайпсик — Александр Кадейкин — Владимир Алистров и Сергей Сапего — Никита Камалов.

К матчу со «Спартаком» Гальченюк, на которого возлагались большие надежды, но который их пока не особо оправдывает, переехал в третье звено, а его место занял Михаил Воробьев. Кадейкина во втором звене заменил Василий Голотов. Основным вратарем на сезон, очевидно, выбран Маттссон. Дебютировал за СКА в матче со «Спартаком» талантливый Арсений Грицюк.



Обе команды начали матч осторожно, прощупывая оборону друг друга. Одним из самых ярких моментов первых минут стал эффектный уход бывшего игрока СКА, а ныне спартаковца, Ивана Морозова от силового приема Педана.



На 4 минуте проход Павла Порядина к воротам завершился нарушением правил со стороны вратаря СКА: Маттссон хотел выбить шайбу, но попал по клюшке сопернику. За две минуты игры в большинстве гости из столицы ничем не отличились.

На 12 минуте удаление за подножку получил уже нападающий «Спартака» Александр Бурмистров. Но реализовать численное преимущество армейцам тоже не удалось. «Спартак» постепенно стал наращивать давление. Семен Ручкин впритык бил по воротам, но не смог пробить Маттссона. Старались и другие игроки «Спартака».



Итог первого период 0:0, но более наглядно о ситуации на льду говорила статистика бросков в створ ворот: 2 у СКА против 12 у «Спартака».

На 25 минуте «Спартак» вновь заработал большинство — малый двухминутный штраф выписали Камалову. Маттссону опять пришлось непросто. Хорошие броски были у Голдобина, Бурмистрова и Вишневского, но счет тем не менее не изменился.

Следом удалился Арсений Грицюк и «Спартак» получил еще шанс. Вновь красно-белые провели две минуты в большинстве активно, но без голов. Зато почти сразу после этого забили в равных составах. Егор Савиков прострелил на ворота с левого фланга, а там удачно отборолся Андрей Локтионов.



Почти полторы минуты пришлось спартаковцам играть втроем против пятерых после того, как сначала получил удаление Егор Зайцев за удар клюшкой, а потом судьи зафиксировали у гостей нарушение численного состава. Но москвичи выстояли, а вскоре получили ответную возможность сыграть в большинстве. В итоге забил Иван Морозов, передав привет Роману Ротенбергу, который не верил в нападающего, пока тот играл в СКА.

Второй период «Спартак» завершил не только ведя в счете, но и с почти уже трехкратным превосходством по броскам (9 против 29).

В третьем игровом отрезке СКА побежал спасать ситуацию. Отличный шанс был у Грицюка. Еще более опасный момент не реализовал Сапего, прорвавшись через защитника на пятак. Но его бросок остановил вратарь «Спартака» Патрик Рыбар.



За пять минут до конца матча спартаковцы нарушили правила и остались в меньшинстве. Роман Ротенберг взял таймаут, снял вратаря и выпустил против красно-белой четверки шестого полевого игрока. Но вместо первой забитой шайбы СКА пропустил третью в свои пустые ворота. Отличился Ансель Галимов. Финальный свисток зафиксировал третье подряд поражение СКА со счетом 0:3.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У нас сегодня очень много ребят вернулось после травм. Мы пошли на риск, чтобы они набирали игровую форму. Впереди длинный сезон. Конечно, мы сейчас разберем эту игру, разберем все ошибки. Выйдем на следующую игру еще сильнее. Есть над чем работать. Почему в третьем периоде играли значительно лучше? Тут много факторов. Где-то наложилась выездная серия из четырех матчей. Такого не было в прошлом сезоне. Где-то нужно себя заставить добиваться результата через работу. Многие ребята, еще раз повторюсь, после травм. Им тяжело сразу войти в игровой тонус. Но они наши лидеры, мы будем ставить их в состав, чтобы они набирали игровую форму», — прокомментировал поражение Роман Ротенберг.

Следующий матч СКА снова проведет в Петербурге против московского «Динамо». Игра состоится 15 сентября.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

