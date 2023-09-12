Творческое коммьюнити на Биржевой зовет попрощаться

Известный культурный кластер позади стрелки Васильевского острова, на Биржевой линии,
Организаторы планируют напоследок музыку, шествие, карнавал, гитары, воспоминания, проводы петербургского андеграунда в лучших его традициях — в духе посиделок у костра. Ведь резиденты творческого кластера были людьми самых разных направлений. На Биржевой «жили» концертные площадки — «Сердце», «Сад Меншикова», «
Вечер начнется в 20:00 с выступлений, в 22:00 перейдет в стадию застолья, в 23:00 — в стадию перформанса и к полуночи завершится. В какое время могут отключить электричество — интрига, ибо день работы действительно последний.