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    Творческое коммьюнити на Биржевой зовет попрощаться

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    Известный культурный кластер позади стрелки Васильевского острова, на Биржевой линии, 8–10–12 зовет своих слушателей, зрителей и «соучастников» на «Прощальную осень». Формат вечеринки 14 сентября будет свободным: уличный стол, блины, музыка и практически «свободный микрофон» — кто из создателей пространств и артистов захочет выступить, сыграть, спеть, — у того будет такая возможность.

    Фото: serdcespb.ru
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    Организаторы планируют напоследок музыку, шествие, карнавал, гитары, воспоминания, проводы петербургского андеграунда в лучших его традициях — в духе посиделок у костра. Ведь резиденты творческого кластера были людьми самых разных направлений. На Биржевой «жили» концертные площадки — «Сердце», «Сад Меншикова», «Время N», «Темнеет», Социально-художественный театр, создатели сада Миядзаки, оркестр 40 бразильских барабанов, кузнецы, художники, битмейкеры, частные галереи, реставраторы роялей.

    Вечер начнется в 20:00 с выступлений, в 22:00 перейдет в стадию застолья, в 23:00 — в стадию перформанса и к полуночи завершится. В какое время могут отключить электричество — интрига, ибо день работы действительно последний.

    18+

    Фото: serdcespb.ru

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