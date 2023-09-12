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    СКА потерпел третье поражение подряд

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила 12 сентября в Петербурге, в Ледовом дворце.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Голы в составе «Спартака» забили Андрей Локтионов (31 минута), Иван Морозов (37 — в большинстве) и Ансель Галимов (60 — в пустые ворота).

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    Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд. Всего после пяти матчей у армейцев две победы и три поражения. Следующий матч петербургский клуб проведет 15 сентября против московского «Динамо».

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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