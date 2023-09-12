Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила 12 сентября в Петербурге, в Ледовом дворце.
Армейцы с Невы уступили со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Голы в составе «Спартака» забили Андрей Локтионов (31 минута), Иван Морозов (37 — в большинстве) и Ансель Галимов (60 — в пустые ворота).
Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд. Всего после пяти матчей у армейцев две победы и три поражения. Следующий матч петербургский клуб проведет 15 сентября против московского «Динамо».