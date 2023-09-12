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    Под Волгоградом разбился Су-24. Судьба пилотов неизвестна

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    19 комментариев

    В Калачевском районе Волгоградской области упал самолет Су-24, сообщает 12 сентября портал V1.RU. Информацию изданию подтвердил источник в оперативных службах региона.

    По предварительным данным, вылет был учебным, боезапаса на борту не было. О судьбе пилотов пока ничего не известно.

    В Минобороны РФ подтвердили факт крушения фронтового бомбардировщика. К месту катастрофы направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

    Поисковые работы проходят примерно в пяти километрах от хутора Ложки в Задонье, уточняет V1.RU. Место безлюдное и малонаселенное - местность представляет изрезанную глубокими балками степь с редкими хуторами.

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    Комментарии 18

    Гость12 Сен 2023 в 21:42
    Ну могут же иногда!
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