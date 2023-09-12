Более 60 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Оргкомитет конкурса «Это у нас семейное» получил за неделю более 60 тысяч заявок от россиян и граждан 25 зарубежных стран. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе конкурса.



Принять участие в конкурсе планируют 10 000 семей — представлены команды из 89 регионов России, а также представители других стран.



«Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей. Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные — только так можно победить», — сказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

