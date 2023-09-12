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    Более 60 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

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    Оргкомитет конкурса «Это у нас семейное» получил за неделю более 60 тысяч заявок от россиян и граждан 25 зарубежных стран. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали в пресс-службе конкурса.

    Принять участие в конкурсе планируют 10 000 семей — представлены команды из 89 регионов России, а также представители других стран.

    «Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей. Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные — только так можно победить», — сказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Цель конкурса, отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, объединить семьи через общие дела и преодолеть разобщенность родных людей.

    Мероприятие будет проходить в несколько этапов с дистанционными испытаниями и окружными полуфиналами. Конкурс «Это у нас семейное» завершится большим финалом летом 2024 года в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

    Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из 4 и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

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