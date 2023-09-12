Достали. На Кубани мама везла своих детей по трассе в прицепе-клетке

На автодороге Краснодарского края мать пересадила своих детей в прицеп-клетку. Полицейским она заявила — дети плох себя вели. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Госавтоинспекция Кубани
Встревоженные граждане обратились в МВД с сообщением, что по автодороге «Тимашевск — Гречанная Балка» едет «Нива Шевроле» с прицепом — в нем находятся двое детей. На участок трассы выехали инспекторы и остановили автомобиль.
Оказалось, что в прицепе-клетке сидели двое детей с собакой. А за рулем находилась их мать, которая пояснила, что дети плохо себя вели в салоне «Нивы», поэтому в наказание их пересадили в автомобильный прицеп.
В отношении матери составили административный протокол по части 2 статьи 12.34 КоАП за нарушение правил перевозки людей. Также в отношении нее собрали материал для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».