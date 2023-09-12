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    Достали. На Кубани мама везла своих детей по трассе в прицепе-клетке

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    На автодороге Краснодарского края мать пересадила своих детей в прицеп-клетку. Полицейским она заявила — дети плох себя вели. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

    Госавтоинспекция Кубани

    Встревоженные граждане обратились в МВД с сообщением, что по автодороге «Тимашевск — Гречанная Балка» едет «Нива Шевроле» с прицепом — в нем находятся двое детей. На участок трассы выехали инспекторы и остановили автомобиль.

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    Оказалось, что в прицепе-клетке сидели двое детей с собакой. А за рулем находилась их мать, которая пояснила, что дети плохо себя вели в салоне «Нивы», поэтому в наказание их пересадили в автомобильный прицеп.

    В отношении матери составили административный протокол по части 2 статьи 12.34 КоАП за нарушение правил перевозки людей. Также в отношении нее собрали материал для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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    ГосавтоинспекцияКраснодарский край
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