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    В Ленобласти тестируют новый асфальт. Он твердеет от воды

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    Ямочный ремонт в Тосненском районе Ленобласти стал испытательной площадкой для новой технологии. Дорожники тестируют холодный асфальт, который твердеет от воды.

    дорожный комитет Ленобласти

    Первые дорожные «пломбы» из холодного асфальта уложили в поселке Тельмана, рассказали 12 сентября в дорожном комитете Ленобласти. На место работ такой асфальт привозят в пластиковых ведрах, а выгруженными он напоминает куличи или пробы асфальта. Его укладывают в яму, разравнивают, а затем поливают водой, благодаря которой смесь набирает прочность и встает после утрамбовки. Укладывать такой асфальт можно и в холодное время года — она не требует разогрева, и прямо в воду — смесь уже с завода приезжает с нужным составом. Зимой, чтобы не допустить образования гололеда, вместо воды полагается использовать смесь с изопропиловым спиртом.

    дорожный комитет Ленобласти

    Новый асфальт делают в Пушкине, добавили в группе Dorogi_lo. Областные дорожники стали первыми, кто решил проверить технологию демонстрационно. Итоги испытания станут понятны после зимне-весенних температурных качелей.

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    Асфальт
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