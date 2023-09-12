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    Финляндия решила продать культурный центр в Петербурге

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    Финские власти разыскивают покупателя для здания культурного центра на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщают финские СМИ.

    По словам гендиректора государственной компании Governia Кая Хейнонена, оснований для продолжения работы учреждения нет, а в правительстве рассматривают не только продажу, но и бартер. Представитель страны уточнил, что для продажи здания культурного центра существуют экономические и политические причины.

    В «Доме Финляндии», отметил Хейнонен, до сих пор существуют небольшая международная школа и несколько компаний, которые имеют отношение к Финляндии.

    «Дом Финляндии» — уникальный комплекс помещений и услуг, а также особенная партнерская сеть, которая создает условия для успешной деятельности компаний в России. Мы предоставляем в аренду современные переговорные комнаты для мероприятий различного формата, рабочие пространства, а также резиденции для деятелей культуры и искусства», — сказано на сайте учреждения.

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