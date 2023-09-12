«Нет денег платить рабочим». В Петербурге школа искусств ушла на дистант из-за сорванного ремонта

Подзабытый после пандемии дистанционный формат обучения вернулся в школу искусств в Выборгском районе. Хореографию, скульптуру, вокал дети будут осваивать удаленно. Мера вынужденная — подрядчик затянул с ремонтом.



Школа искусств №10 расположена на проспекте Энгельса в здании 1928 года постройки. Ее реконструировали в 1980-х. Теперь в здании ремонтируют кровлю.

В начале сентября на родительском собрании объявили о том, что работы не успели доделать.

«Разрешения вести образовательную деятельность нет, занятия в здании проводить запрещено, — рассказала петербурженка Надежда. — Администрация школы никаких альтернативных площадок для занятий не нашла, не договорилась и не собирается. Буквально сказали преподавателям — сами. И вот они сами. Скульптуристы и изо — удаленное обучение, родители пришли в школу вчера за глиной, вокалисты — педагог к себе домой забрала, театралы — частично договорились в гости друг к другу ходить проводить занятия, другие — ищут за свои деньги в почасовое пользование залы рядом».



Другие родители, с которыми поговорила «Фонтанка», подтвердили дистанционное обучение, но не были столь категоричны. «Формат устраивает», — написала петербурженка Екатерина, у которой ребёнок учится на художественном отделении.

В паблике школы в «ВКонтакте» указано, что формат занятий можно узнать у классных руководителей. Так, преподаватель керамики общается с учениками через специально созданную группу в соцсети. «Дорогие ученики, сожалею, что встретимся не сейчас, а позже. Поработаем? Ведь дело наше интересное. Жду ваших писем по средам, четвергам и пятницам. В другие дни я работаю не у компа», — говорится в сообщениях группы.



По данным с сайта госзакупок, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли заключен 10 октября 2022 года. Работы выполняет Архитектурно-реставрационная мастерская №1. Стоимость ремонта — 41 млн рублей. Он должен был проходить в два этапа. Первый подрядчик обещал завершить к 20 декабря 2022 года, второй — к первому октября 2023-го.

В сентябре на портале госзакупок школа разместила уведомление об одностороннем разрыве контракта. В документе сообщается, что подрядчик не представил к сдаче объем работ первого этапа и даже не приступил ко второму. «Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание к установленному сроку становится невозможным», — говорится в документе. Контракт считается расторгнутым спустя 10 дней после уведомления, то есть к 17 сентября.



Директор школы Наталия Орлова подтвердила «Фонтанке» желание заказчика разорвать контракт. «Подрядчик почти два месяца назад остановил работы под тем предлогом, что у него нет денег платить рабочим», — отметила она, добавив, что ученики школы переведены на дистант.



В комитете по культуре добавили: рабочие смогли демонтировать крышу, но так и не приступили к её ремонту. «Сейчас решается вопрос о внесении этой компании в реестр недобросовестных исполнителей. Чтобы не подвергать опасности детей и педагогов, занятия перенесли в дистанционный формат — это никак не скажется на учебном процессе», — заверили в Смольном.



По данным СПАРК, Архитектурно-реставрационная мастерская №1 зарегистрирована в 2018 году. Компания регулярно выполняет госзаказы по проектированию и ремонту бюджетных учреждений не только в Петербурге, но и в других регионах.

В 2023 году мастерская заключила шесть контрактов на 157 млн рублей. Подрядчик занимается проектом и капитальным ремонтом мордовской больницы, расположенной в здании-памятнике бывшего женского монастыря, также разрабатывает документацию для музыкального колледжа в Калининграде, где планируется приспособить для современного использования объект культурного наследия — здание высшей школы им. Ф. Бесселя 1921 года постройки.



В Петербурге у компании ещё два актуальных контракта: по капитальному ремонту помещений в библиотеке Маяковского и текущему ремонту лестничных клеток в Михайловском театре.

В открытых источниках нет информации о том, что компания когда-либо не справлялась со своими обязательствами. Кроме того, подрядчик сам отказывался от работ, в случае если они не соответствовали техническому заданию. В одностороннем порядке был расторгнут контракт на 19 млн рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции театра юного зрителя в Брянске. В ходе проведения работ на объекте культурного значения выявили «факторы, угрожающие физической сохранности памятника».



«Фонтанка» связалась с заместителем генерального директора Архитектурно-реставрационной мастерской №1 Юрием. Фамилию менеджер называть отказался. Звонок его застал на рабочем совещании с представителями администрации школы.



«Всё в порядке у нас на объекте. Нет никаких инсинуаций», — заверил он. На вопрос корреспондента о желании заказчика разорвать контракт заявил, что «это был обычный рабочий процесс, мы его прояснили». «Сейчас у нас есть график производства работ, мы его согласовываем и продолжаем работать», — добавил Юрий.

