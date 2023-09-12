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    Невероятное везение. Под Красноярском пешеход чудом увернулся от летящей фуры

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    Житель Красноярского края с полной уверенностью может отметить второй день рождения. Каким-то чудом он смог увернуться от фуры, которая на полной скорости влетела в ограждение и пробила его. Видео 12 сентября опубликовало краевое управление автомобильных дорог. Само ДТП произошло накануне вечером на Северном шоссе.

    КРУДОР

    Сообщается, что водитель грузовика потерял управление и, пробив ограждение, съехал в кювет.

    «По обочине в этот момент передвигался мужчина, который чудом, буквально в метре, разминулся с несущейся на него многотонной техникой. Страшно представить, что могло бы произойти, не успей он отбежать или если б шёл, уткнувшись в телефон», — говорится в сообщении КРУДОРа.

    Пешеход поднялся обратно на обочину целым и невредимым. И это кажется невероятным при просмотре момента аварии. В управлении поблагодарили всех остановившихся помочь и попросили водителей соблюдать правила дорожного движения.

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