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    Открытая дверь автомобиля отправила мотоциклиста в реанимацию в Петербурге

    1977
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    Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в центре Петербурга вечером 11 сентября. Он въехал в дверь автомобиля.

    Поздним вечером 11 сентября в Мариинскую больницу доставили жителя Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 12 сентября. По предварительной информации, около 22 часов у дома 1 по улице Правды молодой человек на мотоцикле врезался в открытую дверь автомобиля.

    В результате аварии мотоциклист получил черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, перелом затылочной кости и кровоизлияние в мозг. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

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