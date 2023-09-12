Открытая дверь автомобиля отправила мотоциклиста в реанимацию в Петербурге

Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в центре Петербурга вечером 11 сентября. Он въехал в дверь автомобиля.



Поздним вечером 11 сентября в Мариинскую больницу доставили жителя Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 12 сентября. По предварительной информации, около 22 часов у дома 1 по улице Правды молодой человек на мотоцикле врезался в открытую дверь автомобиля.

В результате аварии мотоциклист получил черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, перелом затылочной кости и кровоизлияние в мозг. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.