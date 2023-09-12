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    Путин заявил, что приток мигрантов не должен стать раздражителем. Интересы россиян важнее

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    Интересы россиян превыше притока трудовых мигрантов, а к увеличению числа иностранных работников нужно подходить аккуратно, чтобы не допустить появления гетто в стране. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

    По мнению Владимира Путина, ситуация в России намного легче, чем в европейских странах или США, поскольку большинство приезжающих мигрантов — граждане бывших советских республик, а значит, с ними, по словам главы государства, легко сотрудничать. В то же время, подчеркнул Путин, важно, чтобы «со стороны миграционного притока не было раздражителя» и прежде всего власти должны думать об интересах граждан России.

    Глава государства отметил, что для развития экономики страны необходимо в некоторых секторах привлекать трудовых мигрантов, хотя в целом, по словам президента, их не так много. «В целом у нас не так уж и много трудовых мигрантов на рынке труда работает — 3,7% от общего числа работающих», — сказал президент.

    Модератор сессии Илья Доронов отметил, что в некоторых зарубежных странах образуются целые районы приезжих, в которые не может попасть даже полиция. Путин в ответ сказал, что это необходимо иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в России. «Это очень чувствительный момент в Российском государстве»,— отметил глава государства.

    Президент также указал, что внедрение новых технологий, которые не требуют большого количества работников, позволит снизить приток мигрантов в страну.

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