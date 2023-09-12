Путин заявил, что приток мигрантов не должен стать раздражителем. Интересы россиян важнее

Интересы россиян превыше притока трудовых мигрантов, а к увеличению числа иностранных работников нужно подходить аккуратно, чтобы не допустить появления гетто в стране. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.



По мнению Владимира Путина, ситуация в России намного легче, чем в европейских странах или США, поскольку большинство приезжающих мигрантов — граждане бывших советских республик, а значит, с ними, по словам главы государства, легко сотрудничать. В то же время, подчеркнул Путин, важно, чтобы «со стороны миграционного притока не было раздражителя» и прежде всего власти должны думать об интересах граждан России.

