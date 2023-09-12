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    Pfizer намерен отсудить у российской компании 12,5 миллиарда рублей

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    Американская фармацевтическая компания Pfizer намерена взыскать с производителя фармацевтических субстанций ООО «Натива» (с 2022 года «Спектр») 12,5 миллиарда рублей, 12 сентября сообщает «Коммерсантъ». Заявление о включении в реестр требований кредиторов банкротящейся «Нативы» подала компания из структуры Pfizer ООО «Пфайзер Инновации». В заявлении требования обозначены как понесенные убытки.

    Речь может идти об ущербе из-за нарушения патентных прав, сообщает Forbes. С 2017 года «Натива» продавала дженерик онкопрепарата Сутент (Pfizer), в 2022 году патент на действующее вещество препарата закончился. Pfizer подал на «Нативу» в суд, в 2019 году «Натива» заявила встречный иск о выдаче принудительной лицензии на действующее вещество. Суд его удовлетворил и обязал «Нативу» отчислять 10% доходов с продаж в пользу Pfizer. Это решение Pfizer оспорил в октябре 2022 года.

    В России дженерик «Нативы» обогнал по продажам оригинальный препарат Pfizer: с 2018 по 2022 годы на госторгах его закупили на сумму 8,12 млрд рублей, Сутента вдвое меньше — на 4,88 млрд рублей.

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