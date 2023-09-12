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    Грузовик снес трамвай на повороте с проспекта Обуховской Обороны

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    4 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Трамвай попал в ДТП с грузовиком в Невском районе Петербурга утром 12 сентября. Двум маршрутам в результате пришлось временно поменять трассы.

    На пересечении проспекта Обуховской Обороны и Мурзинской улицы столкнулись фура и трамвай, сообщает читатель «Фонтанки». Судя по фото, от удара трамвай сдвинуло с рельсов.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    По предварительной информации, в 10:25 попутный грузовик при повороте направо кузовом задел трамвай, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». В аварии никто не пострадал. На место прибыла аварийно-восстановительная служба, которая ведет оперативные работы. В ближайшее время трамвайное движение на участке восстановят. Пока же трамваи № 24 и № 27 следуют до конечной станции «Трамвайный парк им. Володарского».

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    Гость12 Сен 2023 в 12:19
    Баба за рулём?
    +0−1
    Гость12 Сен 2023 в 11:56
    Трамваи оно такие
    +0−0
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