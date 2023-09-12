По Северному морскому пути запустят контейнерную линию, на которой суда будут заправлять экологичным топливом

Первую регулярную контейнерную линию по Северному морскому пути планируют запустить «Газпром нефть» и Госкорпорация «Росатом». Планируется, что суда на этой линии будут заправлять экологичным топливом, в том числе сжиженным природным газом.

Соглашение о сотрудничестве по развитию Евроазиатского контейнерного транзита для грузоперевозок между восточной и западной частью Евразии через Северный морской путь было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Газпром нефть» и «Росатом» изучат условия бункеровки судов топливом с низким углеродным следом.