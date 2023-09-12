    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.51eur103.53

    Энергетический Петербург

    По Северному морскому пути запустят контейнерную линию, на которой суда будут заправлять экологичным топливом

    237
    обсудить

    Первую регулярную контейнерную линию по Северному морскому пути планируют запустить «Газпром нефть» и Госкорпорация «Росатом». Планируется, что суда на этой линии будут заправлять экологичным топливом, в том числе сжиженным природным газом.

    Соглашение о сотрудничестве по развитию Евроазиатского контейнерного транзита для грузоперевозок между восточной и западной частью Евразии через Северный морской путь было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Газпром нефть» и «Росатом» изучат условия бункеровки судов топливом с низким углеродным следом.

    Как отметила директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова, таким образом будет создан дополнительный маршрут, который позволит доставлять грузы быстрее и снизит нагрузку на окружающую среду.

    Руководитель бункерного бизнеса «Газпром нефти» Антон Соболев отметил, что экологичным топливом заправляется каждое второе судно в Арктике, там уже выстроена инфраструктура для обеспечения полярного флота топливом круглый год. В 2022 году «Газпром нефть» заправляла морской транспорт СПГ, также среди разработок «Газпром нефти» топливо с содержанием серы ниже 0,1% для особых зон судоходства, а также судовое биотопливо из отработанного фритюрного масла.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close