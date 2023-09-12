«В Африке это никто не забудет». Путин напомнил, что в 1957 году в европейские страны привозили африканцев в клетках

У России есть преимущество в работе с партнерами из Африки, так как у Москвы совершенно другие подходы к сотрудничеству, тогда как еще во второй половине XX века европейские страны привозили африканцев, в том числе и детей, в клетках. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября рассказал президент Владимир Путин.

«Вы знаете, историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения», — сказал президент.