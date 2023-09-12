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    «В Африке это никто не забудет». Путин напомнил, что в 1957 году в европейские страны привозили африканцев в клетках

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    У России есть преимущество в работе с партнерами из Африки, так как у Москвы совершенно другие подходы к сотрудничеству, тогда как еще во второй половине XX века европейские страны привозили африканцев, в том числе и детей, в клетках. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября рассказал президент Владимир Путин.

    «Вы знаете, историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения», — сказал президент.

    «Наше сотрудничество строилось всегда на равноправной основе, либо с желанием помочь и поддержать», — добавил Путин. Он отметил, что Советский Союз и Россия никогда не были колонизаторами — в отличие от стран, которые сейчас пытаются соперничать с Москвой.

    «Да, мы помогали. А что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, в европейские страны, вот скажем, в ту же Бельгию, привозили людей в клетках. Без слез смотреть невозможно: дети в клетках сидят, их выставляли напоказ <...> В клетках привезли людей и показывали. Напоказ выставили, в том числе целыми семьями. И отдельно детей в клетках держали. Ну как это можно забыть? Да в Африке это никто не забудет!» — подчеркнул глава государства.

    Он добавил, что в настоящее время эти страны «еще пытаются командовать и проводить там (в Африке — Прим. ред.) свою в целом неоколониальную политику», когда местные государства обременены долгами в размере триллионов долларов.

    «То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Это даже не кредитные отношения, как контрибуция какая-то», — резюмировал президент.

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