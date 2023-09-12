Путин посоветовал бизнесу вкладывать капиталы в Россию и «не наступать дважды на одни и те же грабли»

Многие предприниматели столкнулись с прессингом со стороны отдельных партнеров, поэтому надежнее вкладывать капиталы в Россию, а не наступать дважды на одни и те же грабли. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
По словам президента, примеров, когда бизнес «вкладывается в долгую», много. В частности, речь идет о логистических, транспортных, энергетических проектах, а также о строительстве железных и автомобильных дорог, морских терминалов и аэропортов.
«Я прошу правительство, коллег в регионах активно опираться на этот ресурс, чтобы и государственные, и частные вложения давали синергетический эффект для обновления инфраструктуры социальной сферы, пространств развития регионов и страны в целом», — сказал глава государства.
Путин уточнил, что уже обращался к российским предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом «со стороны отдельных партнеров». «И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию. Как в масштабные амбициозные проекты, так и в локальные но не менее важные проекты городского развития туризма. И мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — добавил президент.