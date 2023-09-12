Путин посоветовал бизнесу вкладывать капиталы в Россию и «не наступать дважды на одни и те же грабли»

Многие предприниматели столкнулись с прессингом со стороны отдельных партнеров, поэтому надежнее вкладывать капиталы в Россию, а не наступать дважды на одни и те же грабли. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.



По словам президента, примеров, когда бизнес «вкладывается в долгую», много. В частности, речь идет о логистических, транспортных, энергетических проектах, а также о строительстве железных и автомобильных дорог, морских терминалов и аэропортов.