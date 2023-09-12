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    Путин: необходимо упростить процедуру получения гражданства для иностранных студентов, которые учатся в России

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    Необходимо подумать об упрощении процедуры получения гражданства иностранными студентами, которые обучаются в России. Такое мнение 12 сентября высказал президент России Владимир Путин во время встречи с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

    По словам главы государства, в отличие от основной массы трудовых мигрантов студенты — это другой контингент: речь идет о людях со средним специальным либо с высшим образованием, и «определенные решения» по упрощению получения такими людьми гражданства уже приняты.

    Владимир Путин подчеркнул, что Россия сама заинтересована в таких специалистах: они могут и хотят работать в России, знают язык, вошли в местную среду и получили образование в РФ.

    «Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием», — добавил глава государства, уточнив, что необходимо рассмотреть и возможность зачета времени обучения в срок, который необходим для получения гражданства.

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