Путин: необходимо упростить процедуру получения гражданства для иностранных студентов, которые учатся в России

Необходимо подумать об упрощении процедуры получения гражданства иностранными студентами, которые обучаются в России. Такое мнение 12 сентября высказал президент России Владимир Путин во время встречи с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
По словам главы государства, в отличие от основной массы трудовых мигрантов студенты — это другой контингент: речь идет о людях со средним специальным либо с высшим образованием, и «определенные решения» по упрощению получения такими людьми гражданства уже приняты.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия сама заинтересована в таких специалистах: они могут и хотят работать в России, знают язык, вошли в местную среду и получили образование в РФ.
«Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием», — добавил глава государства, уточнив, что необходимо рассмотреть и возможность зачета времени обучения в срок, который необходим для получения гражданства.