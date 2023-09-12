Путин: необходимо упростить процедуру получения гражданства для иностранных студентов, которые учатся в России

Необходимо подумать об упрощении процедуры получения гражданства иностранными студентами, которые обучаются в России. Такое мнение 12 сентября высказал президент России Владимир Путин во время встречи с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.



По словам главы государства, в отличие от основной массы трудовых мигрантов студенты — это другой контингент: речь идет о людях со средним специальным либо с высшим образованием, и «определенные решения» по упрощению получения такими людьми гражданства уже приняты.