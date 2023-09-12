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    Иностранца с ножом задержали петербуржцы у Никольского собора, но пойманный всех перехитрил

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    28-летнего гражданина Киргизии ищет петербургская полиция после инцидента у Никольского собора. По одной из версий, он некрасиво себя вел и угрожал прохожим, размахивая ножом. Двое молодых людей задержали его, но теперь нарушителя все равно придется искать. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 сентября.

    Накануне в полицию позвонила женщина и сказала, что у Никольского собора двое мужчин бьют мигранта, у которого в руках нож. На место приехали сотрудники ППСП, они застали петербуржцев 24 лет и 28-летнего приезжего из Киргизии. Последнего госпитализировали в Мариинскую больницу. Было установлено, что молодые люди пытались усмирить и задержать разбушевавшегося иностранца до приезда полиции.

    Последний в итоге сбежал из медучреждения. Он представился другим именем, дал осмотреть врачам свой сломанный нос и ушел. По факту случившегося у Никольского собора возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Скрывшегося пациента ищут.

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