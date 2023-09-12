    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.51eur103.53

    Путин: про «возвращенцев» не слышал, но тенденция хорошая

    5405
    33 комментария

    Президент России Владимир Путин рассказал, что не слышал про «возвращенцев», но тенденцию, когда люди принимают внутреннее решение вернуться на Родину, глава государства считает хорошей. Об этом 12 сентября российский лидер заявил во время встречи с модераторами на Восточном экономическом форуме. Трансляцию ведет РИА «Новости».

    «У нас были лишенцы в свое время, с легкой подачи некоторых наших литераторов вошли в обороты. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мы это видим. Знаете, мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что «движуха пошла», и Россия сосредотачивается», — сказал президент.

    Он подчеркнул, что «это очень важное чувство сопричастности, понимания того, что происходит, сопричастности со своей Родиной».

    «И если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимают внутреннее решение — это может быть только так — вернуться и работать здесь, и здесь самоутверждаться и добиваться результата, и здесь работать на свою страну, то это очень здорово», — добавил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close