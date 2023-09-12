Путин: про «возвращенцев» не слышал, но тенденция хорошая

Президент России Владимир Путин рассказал, что не слышал про «возвращенцев», но тенденцию, когда люди принимают внутреннее решение вернуться на Родину, глава государства считает хорошей. Об этом 12 сентября российский лидер заявил во время встречи с модераторами на Восточном экономическом форуме. Трансляцию ведет РИА «Новости».



«У нас были лишенцы в свое время, с легкой подачи некоторых наших литераторов вошли в обороты. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мы это видим. Знаете, мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что «движуха пошла», и Россия сосредотачивается», — сказал президент.