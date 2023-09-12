Семен Козлов любит львов и ягуаров. Миллионный посетитель Ленинградского зоопарка сможет целый год ходить туда бесплатно

Четырехлетний петербуржец стал миллионным посетителем Ленинградского зоопарка в 2023 году. В зверинце его встречали как особо дорогого гостя. Потому что миллионный билет, проданный в сентябре — для зоопарка означает возвращение к ещё советским рекордам посещаемости.



«Миллионным посетителем стал чудесный мальчик Семён Козлов. <…> Любимые животные Семёна — крупные кошачьи: лев и ягуар. Кормление одного из этих питомцев зоопарк организует для счастливчика и его родителей», — сообщает официальный телеграм-канал Ленинградского зоопарка.

