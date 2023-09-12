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    Семен Козлов любит львов и ягуаров. Миллионный посетитель Ленинградского зоопарка сможет целый год ходить туда бесплатно

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    Четырехлетний петербуржец стал миллионным посетителем Ленинградского зоопарка в 2023 году. В зверинце его встречали как особо дорогого гостя. Потому что миллионный билет, проданный в сентябре — для зоопарка означает возвращение к ещё советским рекордам посещаемости.

    «Миллионным посетителем стал чудесный мальчик Семён Козлов. <…> Любимые животные Семёна — крупные кошачьи: лев и ягуар. Кормление одного из этих питомцев зоопарк организует для счастливчика и его родителей», — сообщает официальный телеграм-канал Ленинградского зоопарка.

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    Семёну подарили годовой абонемент на трёх человек, а также книжки и сувениры.

    Как напоминает ТАСС, миллион гостей — это показатель, которого удалось достичь впервые после 1987 года. В 90-е и 2000-е годы в Ленинградский зоопарк приходило не более 716 тысяч человек в год. Но до рекорда 1968 года еще далеко — тогда Ленинградский зоопарк принял 1 млн 846 тыс. гостей.

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    Миллионный посетительЛенинградский зоопарк
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