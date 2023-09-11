На «Удельной» петербурженка остановила фотосессию у себя под юбкой

Как стало известно «Фонтанке», утром 11 сентября 25-летняя петербурженка спускалась на эскалаторе на станции «Удельная». Незнакомый мужчина стал проявлять к ней неприличный интерес. Сначала засмотрелся на юбку, потом толкнул и попытался сфотографировать то, что прикрыто.



Горожанка не стала молчать и попросила помощи у сотрудников метро. Был задержан 49-летний мужчина, проживающий в Купчино. Его доставили в полицейский участок. Ранее мужчина к административной и уголовной ответственности не привлекался.