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    На «Удельной» петербурженка остановила фотосессию у себя под юбкой

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    Как стало известно «Фонтанке», утром 11 сентября 25-летняя петербурженка спускалась на эскалаторе на станции «Удельная». Незнакомый мужчина стал проявлять к ней неприличный интерес. Сначала засмотрелся на юбку, потом толкнул и попытался сфотографировать то, что прикрыто.

    Горожанка не стала молчать и попросила помощи у сотрудников метро. Был задержан 49-летний мужчина, проживающий в Купчино. Его доставили в полицейский участок. Ранее мужчина к административной и уголовной ответственности не привлекался.

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