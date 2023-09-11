Решение суда не спасло особняк Черкасского. Дом сподвижника Петра Великого продолжает разрушаться

Особняк Черкасского (Риттеров) на Университетской набережной продолжает медленно разрушаться. Причина — фактическое неисполнение собственником решения суда еще от апреля 2021 года.
«Фонтанка» писала о печальной судьбе объекта культурного наследия регионального значения «Дом А. Черкасского (Риттеров)» на Университетской набережной, 23, лит. А. Будучи заброшенным, старинный особняк неоднократно горел.
В 2018–2020 годах собственник объекта (миллиардер Борис Берсон) на основании протоколов КГИОП был четыре раза привлечен к административной ответственности. В 2019 году — за воспрепятствование деятельности должностных лиц КГИОП.
«На основании согласованной проектной документации 26.04.2019 КГИОП выдал ООО «Система» разрешение на проведение работ по реставрации объекта с приспособлением для современного использования под жилые цели. Данные работы до настоящего времени не были начаты», — сказано в официальном ответе КГИОП на запрос «Фонтанки».
Напомним, только в 2019 году особняк горел трижды. Тогда Смольный высказывал позицию, что изымать памятник у владельца пока преждевременно. Хотя закон позволяет это делать, если памятник приходит в упадок, а собственник не делает ничего, чтобы его отреставрировать.
За более чем два года, прошедшие после вступления в силу решения суда, в особняке лишь зашили листами железа окна на фасадах.