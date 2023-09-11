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    Решение суда не спасло особняк Черкасского. Дом сподвижника Петра Великого продолжает разрушаться

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    Особняк Черкасского (Риттеров) на Университетской набережной продолжает медленно разрушаться. Причина — фактическое неисполнение собственником решения суда еще от апреля 2021 года.

    «Фонтанка» писала о печальной судьбе объекта культурного наследия регионального значения «Дом А. Черкасского (Риттеров)» на Университетской набережной, 23, лит. А. Будучи заброшенным, старинный особняк неоднократно горел.

    В 2018–2020 годах собственник объекта (миллиардер Борис Берсон) на основании протоколов КГИОП был четыре раза привлечен к административной ответственности. В 2019 году — за воспрепятствование деятельности должностных лиц КГИОП.

    «На основании согласованной проектной документации 26.04.2019 КГИОП выдал ООО «Система» разрешение на проведение работ по реставрации объекта с приспособлением для современного использования под жилые цели. Данные работы до настоящего времени не были начаты», — сказано в официальном ответе КГИОП на запрос «Фонтанки».

    Напомним, только в 2019 году особняк горел трижды. Тогда Смольный высказывал позицию, что изымать памятник у владельца пока преждевременно. Хотя закон позволяет это делать, если памятник приходит в упадок, а собственник не делает ничего, чтобы его отреставрировать.

    За более чем два года, прошедшие после вступления в силу решения суда, в особняке лишь зашили листами железа окна на фасадах.

    Справка:

    Особняк построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский — сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.

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