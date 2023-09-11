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    Водитель «Газели», врезавшейся в автобус на М-10, мог отвлечься от управления

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Стали известны подробности аварии с участием пригородного автобуса, которая произошла днем 11 сентября в Тосненском районе Ленобласти. Травмы получила пассажирка автобуса.

    В 15:01 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 635-м километре трассы М-10 «Россия», в Ушаках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские установили, что автомобиль «Газель» NEXT врезался сзади в автобус маршрута № 320 Тосно — Любань, остановившийся на остановке для высадки пассажиров. По предварительным данным, водитель фургона отвлекся во время движения.

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    В результате ДТП 36-летняя пассажирка автобуса получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована. Мужчины 63 и 48 лет, управлявшие автобусом и «Газелью», не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция ведет проверку.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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