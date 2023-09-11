Водитель «Газели», врезавшейся в автобус на М-10, мог отвлечься от управления

Стали известны подробности аварии с участием пригородного автобуса, которая произошла днем 11 сентября в Тосненском районе Ленобласти. Травмы получила пассажирка автобуса.
В 15:01 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на
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Стали известны подробности аварии с участием пригородного автобуса, которая произошла днем 11 сентября в Тосненском районе Ленобласти. Травмы получила пассажирка автобуса.
В 15:01 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на
В результате ДТП
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