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    По улицам португальской Анадии разлились реки вина из-за аварии на заводе

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    По улицам Анадии полились красные реки. Оказалось, что 10 сентября на заводе Destilaria Levira взорвались два резервуара с красным вином. Об этом сообщает португальский портал SAPO.

    Автор: видео / Алиса Экспресс / YouTube

    Городским службам Анадии удалось убрать большую часть вина с улиц и доставить его на очистные сооружения. Большие опасения вызывало то, что алкоголь мог попасть в реку Сертима, что привело бы к экологической катастрофе.

    Причины взрыва на заводе пока не установлены. Однако компания уже взяла на себя ответственность за ущерб, причиненный местным жителям. «Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений», — говорится в заявлении Destilaria Levira.

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    ВиноВзрывЗаводАлкогольПортугалия
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