По улицам португальской Анадии разлились реки вина из-за аварии на заводе

По улицам Анадии полились красные реки. Оказалось, что 10 сентября на заводе Destilaria Levira взорвались два резервуара с красным вином. Об этом сообщает португальский портал SAPO.
Автор: видео / Алиса Экспресс / YouTube
Городским службам Анадии удалось убрать большую часть вина с улиц и доставить его на очистные сооружения. Большие опасения вызывало то, что алкоголь мог попасть в реку Сертима, что привело бы к экологической катастрофе.
Причины взрыва на заводе пока не установлены. Однако компания уже взяла на себя ответственность за ущерб, причиненный местным жителям. «Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений», — говорится в заявлении Destilaria Levira.