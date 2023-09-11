В Казани вызвали спасателей для ребенка, который застрял в барабане стиральной машины

В Казани расшалившемуся малышу понадобилась помощь спасателей. Пятилетний мальчик оказался в плену у бытовой техники. Подробности 11 сентября сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Ребенок в квартире забрался в барабан стиральной машины, но выбраться наружу не смог, у мальчика застряла нога.
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Освободить ребенка приехали спасатели дежурной смены зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы. Всю операцию мальчик перенес вполне стоически, хотя в конце начал вскрикивать, опасаясь за сохранность ноги.
Малыша вызволили и передали для осмотра врачам скорой помощи.