    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.92eur104.89

    В Казани вызвали спасателей для ребенка, который застрял в барабане стиральной машины

    2859
    16 комментариев

    В Казани расшалившемуся малышу понадобилась помощь спасателей. Пятилетний мальчик оказался в плену у бытовой техники. Подробности 11 сентября сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

    Ребенок в квартире забрался в барабан стиральной машины, но выбраться наружу не смог, у мальчика застряла нога.

    ГУ МЧС России по Республике Татарстан

    Освободить ребенка приехали спасатели дежурной смены зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы. Всю операцию мальчик перенес вполне стоически, хотя в конце начал вскрикивать, опасаясь за сохранность ноги.

    Малыша вызволили и передали для осмотра врачам скорой помощи.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close